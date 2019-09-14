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Общество ,  
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В Свердловской области при пожаре в жилом доме погибли двое детей

В поселке Нейво-Рудянка Свердловской области произошел пожар в жилом доме на улице Молодцова. В результате погибли две девочки 2016 и 2017 года рождения. Об этом сообщается на сайте главка МЧС по региону.

По данным ведомства, в квартире на первом этаже горели личные вещи. Дети отравились продуктами горения, их мать госпитализировали в центральную городскую больницу города Кировграда. Причины возгорания не сообщаются.

До прибытия пожарных из дома смогли эвакуироваться шесть человек, включая двоих детей. Как сообщает ТАСС, для тушения пожара привлекли пять человек и две единицы спецтехники.

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В Екатеринбурге произошел пожар в частном детском саду

В июне в Екатеринбурге на улице Викулова загорелось двухэтажное здание, в котором располагался частный детский сад. Как сообщали в МЧС, из здания эвакуировали 25 человек, в том числе 18 детей. О пострадавших не сообщалось. 

Теги: Свердловская область, пожар, погибшие дети
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