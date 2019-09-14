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Технологии и медиа ,  
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«Роскосмос» сообщил о коррекции орбиты МКС на километр

Специалисты службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полетами (ЦУП) провели коррекцию орбиты Международной космической станции (МКС). Ее высота была увеличена на 1,05 км. Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса». 

Для этого в 21:31 мск были включены двигатели служебного модуля станции «Звезда». Двигатели работали 39,5 сек., в результате МКС получила приращение скорости на 0,6 м/с. Минимальная высота орбиты над поверхностью Земли составляет 412,1 км, максимальная — 437,9 км.  

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Коррекция орбиты МКС была осуществлена для формирования баллистических условий для расстыковки, намеченной на 10:36 мск, а также для посадки пилотируемого корабля «Союз МС-12», которая пройдет 3 октября 2019 года.

Ранее, 8 сентября, стало известно, что госкорпорация «Роскосмос» испытает модернизированный разгонный блок «Фрегат» при запуске метеорологического спутника «Метеор-М» № 2–3, намеченном на 2020 год. Стоимость работ по созданию блока оценивается в 672 млн руб.       

Теги: «Роскосмос», МКС, коррекция орбиты
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