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СК начал проверку гибели от отравления картофелем в Челябинской области

Следователи в Челябинской области начали проверку по факту гибели четырех людей из-за отравления газом от гнилого картофеля. Об этом сообщается на сайте управления СК по региону.   

По данным следствия, вечером 14 сентября в овощехранилище дома в поселке Магнитка Кусинского района были обнаружены тела четырех человек, в том числе 16-летнего подростка. Предварительно, они отравились газообразными продуктами гниения картофеля при очистке помещения.   

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Четыре человека насмерть отравились картофельным газом под Челябинском

В управлении МЧС сообщили, что тела троих человек были вынесены из погреба с картофелем. Еще один мужчина подавал признаки жизни и был срочно госпитализирован в больницу, где позже скончался, уточнили в ведомстве. 

Ранее сайт Ura.ru писал, что в поселке Магнитка под Челябинском в частном жилом доме взорвался снаряд, в результате чего погибли четыре человека. По данным издания, взрыв не носил криминальный характер.     

В середине августа 12 жителей Ульяновской области были госпитализированы после употребления в пищу подсолнечного масла. У пострадавших наблюдались кровотечения, двое взрослых впоследствии скончались. Токсикологическая экспертиза выявила в их крови содержание производных кумарина (вещество входит в состав крысиного яда).   

Теги: Челябинская область, отравление, СК
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