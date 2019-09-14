СК начал проверку гибели от отравления картофелем в Челябинской области

Следователи в Челябинской области начали проверку по факту гибели четырех людей из-за отравления газом от гнилого картофеля. Об этом сообщается на сайте управления СК по региону.

По данным следствия, вечером 14 сентября в овощехранилище дома в поселке Магнитка Кусинского района были обнаружены тела четырех человек, в том числе 16-летнего подростка. Предварительно, они отравились газообразными продуктами гниения картофеля при очистке помещения.

В управлении МЧС сообщили, что тела троих человек были вынесены из погреба с картофелем. Еще один мужчина подавал признаки жизни и был срочно госпитализирован в больницу, где позже скончался, уточнили в ведомстве.

Ранее сайт Ura.ru писал, что в поселке Магнитка под Челябинском в частном жилом доме взорвался снаряд, в результате чего погибли четыре человека. По данным издания, взрыв не носил криминальный характер.