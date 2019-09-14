Четыре человека насмерть отравились картофельным газом под Челябинском

В Челябинской области в подвале частного дома погибли четыре человека, в том числе ребенок. Причиной стало отравление скопившимся газом от гнилого картофеля, сообщил источник в экстренных службах и глава района Юрий Лысяков, передает ТАСС.

«В подвале одноэтажного дома произошло скопление углекислоты. Жильцы, спустившиеся в подвал, отравились газом» — сказал Лысяков.

Ранее в Кусинском районе области в подвале частного дома были обнаружены тела троих человек. Один пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в центральную районную больницу, где позже скончался, сообщили агентству в пресс-службе регионального управления МЧС.

В марте в подмосковном Чехове семь человек, в том числе трое детей, отравились из-за утечки газа. Все пострадавшие были доставлены в центральную районную больницу города. По данным администрации, инцидент произошел из-за того, что на газовой колонке прогорела гофра вытяжки. Помимо жильцов дома в результате происшествия пострадали двое сотрудников скорой помощи, из подъезда были эвакуировны десять человек. Позже СК начал доследственную проверку по факту происшествия.