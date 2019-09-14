Двое россиян пострадали во время парасейлинга в Анталье

Двое россиян пострадали во время парасейлинга (полет на парашюте за катером) в турецкой Анталье, сообщило генконсульство России в турецком городе в Facebook.

Инцидент произошел около 17:30 мск в районе Коньяалты. Во время парасейлинга оборвался канат, соединяющий парашют и катер, в результате туристов сильным порывом ветра отбросило на пальмы, находящиеся на берегу, говорится в сообщении дипмиссии. Из-за падения с высоты россияне получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в городские больницы. По информации генконсульства, один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. Сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия.

В мае в турецкой провинции Мугла российский турист погиб после прыжка с парашютом. По информации генконсульства России, мужчина приобрел экскурсию и предъявил документ, подтверждающий наличие у него профессиональных знаний в области парашютного спорта. Мероприятие включало прыжок с парашютом без инструктора. Во время прыжка произошла нештатная ситуация, в результате россиянин упал в воду и разбился.