Общество , 19:54
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В Турции при прыжке с парашютом погиб российский турист
Российский турист погиб в турецкой провинции Мугла, прыгнув с парашютом, сообщил РБК дежурный дипломат генконсульства России.
«6 мая погиб российский гражданин Андрей Куринин 1975 года рождения. Он приобрел экскурсию, предъявив документ, подтверждающий наличие у него профессиональных знаний в области парашютного спорта», — сообщил представитель дипведомства.
По его словам, экскурсия включала прыжок с парашютом без инструктора. Во время прыжка произошла нештатная ситуация, в результате турист упал в море и разбился.
Тело было доставлено в морг. Погибшего опознала супруга.