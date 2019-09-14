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Спасатели назвали число жертв и пострадавших в ДТП в Ярославской области

В результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика под Ярославлем погибли семь человек, 28 пострадали, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области.

«Погибших — семь человек, 28 травмированных», — сообщили РБК в ведомстве.

Ранее ТАСС со ссылкой на региональный департамент здравоохранения писал о девяти погибших, а в областном управлении МВД сообщали о 19 пострадавших.

Авария произошла в Гаврило-Ямском районе под Ярославлем, говорится в сообщении СК России. Пассажирский автобус ПАЗ столкнулся с выехавшим на встречную полосу грузовиком MAN в поселке Заячий Холм. По данным Госавтоинспекции, в автобусе находились 30 пассажиров. Среди пострадавших есть ребенок.

По факту ДТП областное управление СК завело уголовное дело по ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Теги: ДТП, Ярославская область, погибшие, новости РБК
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