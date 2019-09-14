Польский турист погиб в Армении после нападения медведя

В Армении при восхождении на гору Арагац на двух польских туристов напал медведь. В результате один человек погиб, передает издание News.am. Информацию подтверждает и Panorama.am.

Гражданка Польши Марго Ж. позвонила в службу спасения Армении в 14:26 (13:26 мск). Она сообщила, что вместе с товарищем находится на горе Арагац и на них напал медведь. Друг женщины был ранен.

На место происшествия из аэропорта Звартноц вылетел вертолет с врачами медицинского центра «Эребуни». Спасатели обнаружили пострадавших в 16:35 (15:35 мск). Спустя 40 минут польский турист, Петр Б. 1986 года рождения, скончался от полученных травм.

13 августа в Хабаровском крае медведь напал на местного жителя неподалеку от поселка Сулук Верхнебуреинского района. Мужчина отправился за грибами, но на выходе из населенного пункта на него напал хищник. Мужчина погиб на месте. На следующий день на Камчатке медведь напал на мужчину, который ушел прогуляться по прибрежной полосе. «Кам 24» сообщал, что с начала сезона на Камчатке из-за нападения медведей погибли еще три человека.