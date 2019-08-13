В Хабаровском крае мужчина умер после нападения медведя

В Хабаровском крае медведь напал на местного жителя, в результате чего мужчина умер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя районной администрации.

Это произошло неподалеку от поселка Сулук в Верхнебуреинском районе. В минувший понедельник, 12 августа, мужчина отправился за грибами, но на выходе из населенного пункта на него напал медведь. По словам представителя администрации, мужчина погиб на месте.

Он добавил, что медведи довольно часто появляются рядом с Сулуком, в котором проживают около 600 человек. Также животные заходят в поселок ЦЭС и на окраины районного центра Чегдомына. Хищника, который напал на местного жителя, застрелили прибывшие на место охотоведы.