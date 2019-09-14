Премьер-министр Украины придумал «лучший ответ» России

Лучшим ответом России будет демонстрация успеха Украины. Об этом заявил украинский премьер-министр Алексей Гончарук на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве, передает «Украинская правда».

«Мы думаем, что лучший ответ любому агрессору — это наш собственный успех. И нам нужно продемонстрировать, что мы успешны», — подчеркнул глава кабмина Украины, добавив, что Киев будет очень прагматичен в отношениях с Москвой.

Гончарук отметил, что украинское правительство будет концентрироваться на тех задачах, которые помогут максимально быстро сделать Украину успешной страной.

Он также сообщил, что общался с президентом Владимиром Зеленским о ситуации на востоке страны, однако от конкретных заявлений воздержался. По словам Гончарука, Киев намерен найти решение, как «сосуществовать» с Москвой в дальнейшем.