Нацбанк Украины заявил о планах попросить у МВФ еще $10 млрд

Нацбанк Украины заявил о планах попросить у МВФ еще $10 млрд

Киев намерен попросить у Международного валютного фонда новый кредит, его размер в Нацбанке оценивают в $5–10 млрд. Если МВФ одобрит новую программу, Украине будет легче получить помощь других доноров, считают в Нацбанке

Здание Национального банка Украины в Киеве (Фото: Мирослав Ротарь / РИА Новости)

Украина нуждается в новой программе помощи от Международного валютного фонда, заявил замглавы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб в интервью изданию Financial Observer.

«Украине необходима новая программа МВФ, — сказал Сологуб. — Объем финансирования зависит от ее сроков. Мы считаем, что это может быть от $5 до 10 млрд».

По словам Сологуба, новая программа финансовой помощи Украине должна представлять собой кредит по так называемому механизму расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF).

Замглавы Нацбанка Украины считает, что такой тип помощи является «более структурированным» инструментом по сравнению с действующим 14-месячным резервным соглашением (Stand-by Arrangements, SBA) на $3,9 млрд, которое МВФ согласовал с Киевом в октябре 2018 года.