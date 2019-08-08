Нацбанк Украины заявил о планах попросить у МВФ еще $10 млрд

Украина нуждается в новой программе помощи от Международного валютного фонда, заявил замглавы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб в интервью изданию Financial Observer.
«Украине необходима новая программа МВФ, — сказал Сологуб. — Объем финансирования зависит от ее сроков. Мы считаем, что это может быть от $5 до 10 млрд».
По словам Сологуба, новая программа финансовой помощи Украине должна представлять собой кредит по так называемому механизму расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF).
Замглавы Нацбанка Украины считает, что такой тип помощи является «более структурированным» инструментом по сравнению с действующим 14-месячным резервным соглашением (Stand-by Arrangements, SBA) на $3,9 млрд, которое МВФ согласовал с Киевом в октябре 2018 года.
МВФ предоставляет финансовую помощь странам, которые находятся в кризисе, в обмен на выполнение ряда требований организации.
Заемные средства МВФ в рамках EFF предоставляются странам, которые сталкиваются с серьезными проблемами платежного баланса в среднесрочной перспективе из-за структурных недостатков экономики.
По сравнению с помощью МВФ в рамках резервного соглашения (SBA) помощь в рамках расширенного соглашения (EFF) предусматривает более длительное участие в программе и более длительный период погашения кредита. Длительные сроки должны помочь стране провести структурные реформы.