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Walt Disney $150 (+11,77%) прогноз Barclays Capital к 01.05.20
BRENT $50 (-11,38%) прогноз Citigroup к 30.06.20
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Финансы ,  
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Нацбанк Украины заявил о планах попросить у МВФ еще $10 млрд
Киев намерен попросить у Международного валютного фонда новый кредит, его размер в Нацбанке оценивают в $5–10 млрд. Если МВФ одобрит новую программу, Украине будет легче получить помощь других доноров, считают в Нацбанке
Здание Национального банка Украины в Киеве (Фото: Мирослав Ротарь / РИА Новости)

Украина нуждается в новой программе помощи от Международного валютного фонда, заявил замглавы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб в интервью изданию Financial Observer.

«Украине необходима новая программа МВФ, — сказал Сологуб. — Объем финансирования зависит от ее сроков. Мы считаем, что это может быть от $5 до 10 млрд».

По словам Сологуба, новая программа финансовой помощи Украине должна представлять собой кредит по так называемому механизму расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF).

Замглавы Нацбанка Украины считает, что такой тип помощи является «более структурированным» инструментом по сравнению с действующим 14-месячным резервным соглашением (Stand-by Arrangements, SBA) на $3,9 млрд, которое МВФ согласовал с Киевом в октябре 2018 года.

МВФ предоставляет финансовую помощь странам, которые находятся в кризисе, в обмен на выполнение ряда требований организации.

Заемные средства МВФ в рамках EFF предоставляются странам, которые сталкиваются с серьезными проблемами платежного баланса в среднесрочной перспективе из-за структурных недостатков экономики.

По сравнению с помощью МВФ в рамках резервного соглашения (SBA) помощь в рамках расширенного соглашения (EFF) предусматривает более длительное участие в программе и более длительный период погашения кредита. Длительные сроки должны помочь стране провести структурные реформы.

Согласно базовому прогнозу украинского Нацбанка, Киев может получить первый транш от МВФ по новой программе в размере $2 млрд к концу этого года, а затем аналогичные годовые платежи в 2020 и 2021 годах, рассказал Сологуб.

По словам Сологуба, помощь МВФ важна не сама по себе, а как сигнал для других доноров Украины. «Существует перспектива получения нового финансирования от Европейского союза и Всемирного банка. Мы с большей вероятностью добьемся успеха, если у нас уже есть программа с МВФ», — сказал он.

Предыдущее соглашение о выделении Украине помощи от МВФ в размере $3,9 млрд было заключено в октябре 2018 года по модели SBA. Этот кредит рассчитан на 14 месяцев и был призван заменить более ранее соглашение с МВФ, заключенное по модели EFF в 2015 году.

Однако тогда Украина не смогла на 100% выполнить условия четырехлетней программы EFF. Согласно той программе Украина, в частности, обязалась провести антикоррупционную реформу, повысить цены на газ для населения и реорганизовать Государственную фискальную службу Украины. В итоге вместо запланированных $17 млрд Киев получил помощь на $8,4 млрд, а затем МВФ и вовсе заморозил транши.

После переговоров с МВФ в октябре 2018 года стороны договорились о более короткой программе кредитования по модели SBA. Украина планировала получить $5–6 млрд, однако в октябре 2018 года МВФ согласовал только $3,8 млрд.

Автор: Наталья Демченко
Теги: МВФ, Нацбанк Украины, финансовая помощь
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