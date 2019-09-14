Семь человек погибли в ДТП с автобусом в Ярославской области

Семь человек погибли в ДТП с автобусом в Ярославской области

По данным ГИБДД, еще 21 человек пострадал. Департамент здравоохранения региона позднее уточнил, что число погибших возросло до девяти

Фото: Роман Демьяненко / ТАСС

В результате аварии с пассажирским автобусом ПАЗ в Ярославской области погибли семь человек, пишут ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники. Департамент здравоохранения региона позднее уточнил, что число погибших возросло до девяти.

«В поселке Заячий Холм столкнулись автобус ПАЗ и грузовик. Предварительно, погибли семь человек», — сообщили «РИА Новости» в экстренных службах региона. По данным ГИБДД, 21 человек пострадал, всего в автобусе находились 30 пассажиров.

Источник ТАСС в экстренных службах добавил, что среди получивших травмы был один ребенок. Агентство со ссылкой на ГИБДД пишет, что причиной аварии стал выезд грузовика МАН на встречную полосу, где он и столкнулся с автобусом. Инцидент произошел на 20-м км дороги Ярославль — Заячий холм — Иваново, уточняет ТАСС.

Автомобили столкнулись «лоб в лоб», сообщили «РИА Новости» в пресс-службе МЧС России. Там уточнили, что последствия аварии ликвидируют 30 человек и десять единиц техники.