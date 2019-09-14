Общество , 14 сен, 11:55
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В ярославском депздраве уточнили число жертв ДТП с автобусом
Число погибших при столкновении пассажирского автобуса с грузовиком в Ярославской области увеличилось до девяти. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.
«По нашим данным, девять погибших, цифры уточняются», — заявил представитель департамента. Агентству ТАСС в ГИБДД уточнили, что число пострадавших в ДТП также увеличилось до 21 человека.
При этом в пресс-службе областного УМВД России сообщили РБК, что по их данным, в ДТП погибли семь человек, еще 19 пострадали. «Среди погибших несовершеннолетних нет», — подчеркнули в полиции.
Ранее сообщалось о семи погибших и 20 пострадавших.
Лобовое столкновение автобуса ПАЗ и грузовика MAN произошло в 10:25 14 сентября в поселке Заячий Холм.