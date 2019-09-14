Четверо ликвидирующих последствия взрывов в Арыси пострадали из-за хлопка

В городе Арысь Туркестанской области на юге Казахстана на территории склада, где проводились плановые работы по очистке территории от фрагментов боеприпасов, произошел хлопок. В результате пострадали четверо военнослужащих, говорится в сообщении пресс-службы министерства обороны республики.

По данным ведомства, все пострадавшие служили на контрактной основе. Их военным бортом доставили в госпиталь минобороны Казахстана в город Алматы. По факту случившегося начато расследование. Отмечается, что угрозы для мирных жителей нет, ситуация находится под контролем.

Военные выполняли работы по ликвидации последствий взрыва, произошедшего на складах военной части в Арыси 24 июня. Как ранее отмечали в местном МВД, боеприпасы начали взрываться после возникшего на складе пожара. Тогда из-за случившегося в Арыси был введен режим чрезвычайной ситуации, из города эвакуировали около 45 тыс. человек. В результате погибли три человека — местный житель и двое военных. За медицинской помощью обратились 165 человек, 89 из них госпитализировали. 15 пострадавших оказались в реанимации.