«Роскосмос» сообщил о планах МКС скорректировать высоту своей орбиты

Российский сегмент Международной космической станции (МКС) в субботу, 14 сентября, проведет коррекцию орбиты. Высоту полета планируется увеличить в километрах, сообщил «РИА Новости» представитель пресс-службы ЦНИИмаш (головной научный институт госкорпорации «Роскосмос»).

По его словам, включение двигателей модуля Звезда запланировано на 21.31 мск. Сейчас двигатели прорабатывают 39,5 секунды, а средняя высота орбиты МКС увеличивается на 1,05 км и составляет 416,2 км. Предыдущая коррекция орбиты МКС состоялась 15 августа в два этапа при помощи двигателей грузового корабля «Прогресс МС-12». В результате средняя высота орбиты увеличилась на 2,1 км и достигла 415,5 км.

31 июля с космодрома Байконур состоялся успешный запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-12». Спустя 528 секунд космический корабль вышел на орбиту. «Роскосмос» проводил стыковку по новой сверхкороткой схеме, которая предполагает лишь два оборота вокруг Земли. Впервые такая схема была опробована в июле 2018 года, тогда «Прогресс МС-09» добирался до МКС чуть дольше — примерно 3 часа 40 минут. Отправившийся к станции в апреле «Прогресс МС-11» одолел этот путь за 3 часа 22 минуты.