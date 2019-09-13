ФБР назвало родным жертв теракта 11 сентября имя одного подозреваемого

Федеральное бюро расследований по поручению администрации президента США назвало юристам имя некоего саудовского чиновника, подозреваемого в подготовке терактов 11 сентября 2001 года. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
По данным издания, родственники погибших ранее уже просили власти США раскрыть данные засекреченного доклада о ходе расследования. Они планировали использовать эту информацию в рамках иска о содействии координированию терактов 9/11 против Саудовской Аравии.
Адвокат родственников Джеймс Крейндлер отметил, что раскрытое ФБР имя не стало для них чем-то неожиданным. По его словам, родственники погибших будут добиваться раскрытия более полной информации.
11 сентября 2001 года произошла атака запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида» на башни Всемирного торгового центра в США. В результате терактов погибли около 3 тыс. человек.