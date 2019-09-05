Экс-аналитик ЦРУ заявил о предупреждении Путина Бушу о терактах в США

Президент России Владимир Путин за два дня до 11 сентября 2001 предупредил экс-главу США Джорджа Буша-младшего о готовящихся терактах в Нью-Йорке и Вашингтоне. Об этом сообщает в своей книге «Российская ловушка: как наша теневая война с Россией может привести к ядерной катастрофе» экс-аналитик ЦРУ по России Джордж Биби (электронная версия доступна на сервисе Google Books).

«Путин позвонил президенту Бушу за два дня до атак, чтобы предупредить, что российская разведка выявила признаки готовящейся террористической кампании, «чего-то давно планировавшегося», исходящего из Афганистана», — пишет Биби. Экс-аналитик ЦРУ также отмечает, что в день терактов Путин стал первым зарубежным лидером, позвонившим Бушу с выражением соболезнований и поддержки.

На официальном сайте Кремля размещена информация о телефонном разговоре от 10 сентября 2001 года между лидерами двух государств, однако отмечается, что он состоялся по инициативе американской стороны. Главы России и США обсудили планировавшуюся в рамках саммита АТЭС в Шанхае встречу на высшем уровне. По данным сайта, следующий разговор между президентами состоялся уже после событий 11 сентября.

Джордж Биби — американский политолог и дипломат, вице-президент вашингтонского Центра национальных интересов. Ранее он также занимал пост советника вице-президента США Ричарда Чейни по России, Евразии и вопросам разведки.

Книга Биби вышла в печать в США 3 сентября.