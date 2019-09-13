Павел Лобков станет ведущим научно-популярной передачи на «Пятнице»

Журналист Павел Лобков будет работать в научно-популярном проекте на телеканале «Пятница». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу канала.

«Да, мы подтверждаем, что Павел Лобков выйдет на телеканал «Пятница» и займется научно-популярным проектом», — сказали в пресс-службе.

Ранее, 12 сентября, главный редактор телеканала «Дождь» сообщила о том, что Лобков в конце сентября покинет телеканал. По ее словам, шоу «Бремя новостей», которое ведет журналист, будет закрыто. Взамен «Дождь» подготовит новый проект.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на два источника сообщали, что Лобков получил от «Газпром-Медиа» предложение о работе на «Пятнице».