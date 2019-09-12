Технологии и медиа , 12 сен, 18:24
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Павел Лобков покинет телеканал «Дождь»
Главред телеканала также объявила о закрытии передачи «Бремя новостей», которую вел журналист
Журналист Павел Лобков в конце сентября покинет редакцию «Дождя», написала в своем Facebook главный редактор телеканала Александра Перепелова.
По ее словам, шоу «Бремя новостей», автором и ведущим которого является журналист, будет закрыта. Команда, работавшая над программой вместе с заместителем главреда «Дождя» Олегом Ясаковым готовит новый проект.
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