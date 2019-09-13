Opal назвала сроки ограничения доступа к газопроводу

Opal Gastransport ограничит доступ к транзитным мощностям своего газопровода в соответствии с решением суда Евросоюза с 14 сентября. Об этом сообщает оператор трубы.

«Opal Gastransport GmbH & Co. KG ограничит использование частично регулируемых пропускных мощностей <...> в соответствии с техническими требованиями 14 сентября в 6:00 утра по центральноевропейскому времени (7:00 мск. — РБК)», — говорится в сообщении немецкого оператора.

Такое решение компания приняла в соответствии с постановлением Федерального сетевого агентства Германии, последовавшего за решением суда Евросоюза, который несколькими днями ранее, 10 сентября, вынес решение об ограничении прокачки российского газа через трубу Opal, являющуюся сухопутным отводом Nord Stream (идет из России в Германию по дну Балтийского моря), в пользу Польши. Тогда суд отменил решение Еврокомиссии от 2016 года, которое предоставляло российскому концерну право использовать газопровод на 100%. До 2016 года у «Газпрома» было право нагружать трубу не более чем на 50%.

В Польше указывали, что такое решение не позволит «Газпрому» отказаться от транзита газа через Украину. Глава российского Минэнерго Александр Новак, в свою очередь, говорил, что решение суда повлияет на переговоры с Украиной и Еврокомиссией, а также в целом на ситуацию с поставками российского газа в Европу.