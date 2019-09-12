Новак заявил о влиянии решения суда ЕС по Opal на поставки газа в Европу

Новак заявил о влиянии решения суда ЕС по Opal на поставки газа в Европу

По словам министра энергетики, решение суда по газопроводу повлияет на переговоры с Украиной и Еврокомиссией по газу, а также в целом на ситуацию с поставками в Европу

Решение суда ЕС по газопроводу Opal повлияет на переговоры с Украиной и Еврокомиссией по газу. Об этом заявил глава Минэнерго России Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24». Министр также заявил, что сложившаяся ситуация затрагивает ситуацию с поставками газа в Европу в целом.

«На мой взгляд, это такое решение, которое затрагивает в целом ситуацию с энергоснабжением европейских стран, с потоками газа», — сказал Новак.

Европейский суд 10 сентября принял решение в пользу Польши по спору о допуске «Газпрома» к мощностям газопровода Opal. Инстанция отменила решение Еврокомиссии, согласно которому концерну предоставлялось право использовать газопровод на 100%. В Польше заявили, что решение «положит конец монополии» «Газпрома» в Европе.

В свою очередь заявил, что решение Еврокомиссии о расширении доступа «Газпрома» к Opal было юридически выверенным.

«Сейчас идет юридическая проработка этого вопроса на уровне юристов компании, на уровне юристов министерства энергетики. Мы прокомментируем эту ситуацию, как только будут даны соответствующие заключения», — сказал Новак.