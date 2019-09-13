Ксения Собчак опубликовала фотографию в свадебном платье

Телеведущая и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак опубликовала на своей странице в Instagram фотографию в свадебном платье.

«Мне кажется, я готова к главному Дню!» — написала она.

https://www.instagram.com/p/B2V52KQAYHv/?igshid=14qqzvwngh67a

В начале марта Собчак рассказала, что рассталась со своим супругом, актером Максимом Виторганом, с которым они поженились в 2013 году. Она отметила, что они на протяжении длительного времени не живут вместе.

По сообщению «РИА Новости», свадьба Собчак с режиссером Константином Богомоловым состоится 13 сентября.