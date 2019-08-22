Украинский дипломат назвал «похоронами санкций» встречу Путина и Макрона

Украинский дипломат Роман Бессмертный назвал «похоронами санкций» выступление президента Франции Эмманюэля Макрона на встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в эфире телеканала «UA: Первый», запись которого выложил на своей странице в Facebook.

«Президент Макрон — «говорящая голова», которая очень хотела понравиться. Выступление Макрона — это похороны санкций», — написал он в комментарии к видеозаписи.

Бессмертный на протяжении месяца представлял Украину в политической подгруппе контактной группы по урегулированию в Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский назначил представителем Киева 9 июля, а 13 августа освободил его от этой должности.

По словам Бессмертного, у Украины есть полгода на то, чтобы организовать «армию дипломатов» для реализации внешней политики Киева. Бессмертный добавил, что для выравнивания ситуации Киеву нужно предпринять серьезные тактические шаги во внешней политике в Европе.