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Украинский дипломат назвал «похоронами санкций» встречу Путина и Макрона

Украинский дипломат Роман Бессмертный назвал «похоронами санкций» выступление президента Франции Эмманюэля Макрона на встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в эфире телеканала «UA: Первый», запись которого выложил на своей странице в Facebook.

«Президент Макрон — «говорящая голова», которая очень хотела понравиться. Выступление Макрона — это похороны санкций», — написал он в комментарии к видеозаписи.

Бессмертный на протяжении месяца представлял Украину в политической подгруппе контактной группы по урегулированию в Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский назначил представителем Киева 9 июля, а 13 августа освободил его от этой должности.

По словам Бессмертного, у Украины есть полгода на то, чтобы организовать «армию дипломатов» для реализации внешней политики Киева. Бессмертный добавил, что для выравнивания ситуации Киеву нужно предпринять серьезные тактические шаги во внешней политике в Европе.

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Дипломат отметил, что на встрече шла речь о сближении позиций России и Франции по ситуациям в Сирии, Ливане и Ирану, а также о росте товарооборота между странами. По его словам, Макрон «втягивает Россию» в реализацию французских интересов. Бессмертный заметил, что президент Франции при обсуждении Донбасса также использовал фразу «украинский кризис», а не «война».

Путин и Макрон провели переговоры 19 августа. Встреча прошла в резиденции французского лидера в Форте Брегансон на побережье Прованса. Они обсуждали ситуацию в Сирии и Ливане, а также иранскую ядерную сделку, встречу в «нормандском формате» и пожары в Сибири.

После встречи Макрон заявил, что между Францией и Россией наблюдается прогресс по политическим и экономическим вопросам. На своей странице в Facebook он написал по-русски, что Россия является «глубоко европейской страной».

Теги: Украина, антироссийские санкции, Франция
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