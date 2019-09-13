Захарова раскритиковала украинского журналиста после вопроса о Вышинском

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время своего брифинга раскритиковала украинского журналиста Романа Цимбалюка за попытки уйти от ответа на вопрос о Кирилле Вышинском. Трансляция брифинга велась на канале ведомства в YouTube.

Захарова спросила, планирует ли Цимбалюк взять интервью у главы портала «РИА Новости Украина», однако вместо ответа журналист стал говорить про медаль «За присоединение Крыма», полученную Вышинским в 2014 году. Представитель МИДа повторила вопрос, отметив, что украинские СМИ не берут полноценных интервью у российских государственных структур и журналистов. Цимбалюк вновь уклонился от ответа, что вызвало смех Захаровой.

Дипломат повторно поинтересовалась, может ли корреспондент агентства УНИАН взять интервью у Вышинского. Цимбалюк сообщил, что интервью возможно при согласии главного редактора агентства и самого Вышинского. В ответ Захарова заявила, что украинские СМИ не дают аудитории возможность «увидеть прямую речь», назвав ситуацию классическим проявлением пропаганды и призвав «начать нормальную журналистскую работу».

В конце августа суд в Киеве освободил из-под ареста главу портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Он покинул Украину вместе с россиянами, переданными украинской стороной в рамках обмена 7 сентября.