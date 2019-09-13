Палестина направила в МИД России письмо с просьбой повлиять на Израиль

Палестина направила в МИД России письмо с просьбой повлиять на Израиль

МИД Палестины направил в российский МИД письмо с просьбой повлиять на Израиль на фоне данного премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху обещания аннексировать Иорданскую долину. Об этом сообщил посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль в интервью газете «Известия».

«Утром 11 сентября мы написали письмо в МИД РФ с просьбой повлиять на Израиль», — заявил Нофаль, добавив, что Россия является страной, сохраняющей хорошие отношения со всеми игроками в регионе. Он также отметил, что Палестину поддерживают свыше 140 государств, заинтересованных в региональной стабильности.

Нофаль сообщил, что Палестина намерена сохранять мир с Израилем и продолжать выполнять существующие соглашения, однако в случае начала Нетаньяху аннексии Иорданской долины «мирному процессу придет конец».

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал в случае победы его партии «Ликуд» на парламентских выборах аннексировать Иорданскую долину (т.е. Западный берег реки Иордан) и северную часть Мертвого моря. В ООН заявили, что такой шаг будет нарушением международного права.



