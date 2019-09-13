Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 сентября
USD ЦБ: 65,19 (-0,24) Quote, 12 сен, 14:55
Курс евро на 13 сентября
EUR ЦБ: 71,83 (-0,4) Quote, 12 сен, 14:55
Экс-глава Минздрава Украины заподозрила у Зеленского раздвоение личности Политика, 04:08 Лавров сообщил об окончании войны в Сирии Политика, 03:39 Трамп заявил о готовности к новой встрече с Ким Чен Ыном Политика, 03:31 В правительстве заявили о невозможности отмены 8-часового рабочего дня Общество, 03:16 Трамп заявил о готовности рассмотреть временную торговую сделку с Китаем Политика, 02:34 Глава Минтруда сообщил о затратах на повышение МРОТ Общество, 02:10 Скучную работу — машинам: как победить в экономической гонке РБК и SAP, 02:06 Великобритания запаслась шампанским на случай «жесткого» Brexit Бизнес, 02:00 Трамп исключил назначение Помпео советником по нацбезопасности Политика, 01:53 США выделят Багамам $4 млн на восстановление после урагана «Дориан» Политика, 01:30 В МИД России сообщили о планах вернуть из Ирака 30 российских детей Политика, 01:14 Каррера сообщил о приглашении Тотти в «Спартак» Спорт, 00:43 Twitter заблокировал аккаунты Рауля Кастро и Коммунистической партии Кубы Политика, 00:43 «Зенит» увеличил представительство в ведущей ассоциации футбольных клубов Спорт, 00:25
Политика ,   Сделано для агрегаторов 
0 
Экс-глава Минздрава Украины заподозрила у Зеленского раздвоение личности

Бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун предположила, что президент страны Владимир Зеленский страдает от раздвоения личности. Об этом она сообщила в интервью изданию LB.ua.

«Полагаю, что мы имеем дело с доктором Джекиллом и мистером Хайдом (героем романа Р. Стивенсона, переживающим раздвоение личности)», — заявила Супрун, сказав, что президент играет различные роли. Она отметила, что его отношение к ней менялось до и после выборов, добавив, что на внутренней арене в риторике украинского лидера «начинается популизм». Супрун также заявила, что не встречалась с Зеленским в промежутке между двумя турами выборов.

Ранее Супрун призвала исключить Россию из Совета Безопасности ООН. Она также заявила, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и прочие международные организации должны отказаться от российского финансирования, чтобы не стать «заложниками Кремля».

Ульяна Супрун исполняла обязанности главы Минздрава Украины с 1 августа 2016 года. Она родилась в США и имеет американское гражданство, в связи с чем суд запретил ей исполнять обязанности министра здравоохранения, однако ей не было запрещено исполнять полномочия замминстра. 4 сентября она была уволена с должности первого заместителя министра здравоохранения страны, главой ведомства стала Зоряна Скалецкая.

Теги: Владимир Зеленский, Украина
Материалы по теме
Глава Минздрава Украины попросила ООН исключить Россию из Совбеза
Политика
Киевский суд запретил украинке с гражданством США возглавлять Минздрав
Политика
Зеленский с женой запретили фотографировать сына-первоклассника
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter