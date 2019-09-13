Экс-глава Минздрава Украины заподозрила у Зеленского раздвоение личности

Бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун предположила, что президент страны Владимир Зеленский страдает от раздвоения личности. Об этом она сообщила в интервью изданию LB.ua.

«Полагаю, что мы имеем дело с доктором Джекиллом и мистером Хайдом (героем романа Р. Стивенсона, переживающим раздвоение личности)», — заявила Супрун, сказав, что президент играет различные роли. Она отметила, что его отношение к ней менялось до и после выборов, добавив, что на внутренней арене в риторике украинского лидера «начинается популизм». Супрун также заявила, что не встречалась с Зеленским в промежутке между двумя турами выборов.

Ранее Супрун призвала исключить Россию из Совета Безопасности ООН. Она также заявила, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и прочие международные организации должны отказаться от российского финансирования, чтобы не стать «заложниками Кремля».

Ульяна Супрун исполняла обязанности главы Минздрава Украины с 1 августа 2016 года. Она родилась в США и имеет американское гражданство, в связи с чем суд запретил ей исполнять обязанности министра здравоохранения, однако ей не было запрещено исполнять полномочия замминстра. 4 сентября она была уволена с должности первого заместителя министра здравоохранения страны, главой ведомства стала Зоряна Скалецкая.