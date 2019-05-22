Глава Минздрава Украины попросила ООН «не терпеть» Россию в Совбезе

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун призвала ООН «не терпеть» присутствие России в Совете Безопасности организации. Об этом сообщается на сайте Минздрава.

«ООН не должны терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности, пока те не вернутся к системе международного права», — сказала она на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве.

Она отметила, что это касается вывода российских войск с территории Донбасса и Крыма, освобождения военнопленных и политзаключенных.

Супрун также призвала Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и другие международные организации отказаться от российского финансирования, чтобы не стать «заложниками Кремля». Она также отметила, что необходимо сохранить и расширить санкции против России.

Спрун стала исполнять обязанности главы Минздрава Украины с 1 августа 2016 года. При этом она родилась в американском городе Детройт и имеет гражданство США. В связи с этим в начале февраля 2019 года Окружной административны суд Киева запретил ей исполнять обязанности министра здравоохранения. Однако суд не запрещал ей исполнять полномочия замминистра.