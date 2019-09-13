Лавров сообщил об окончании войны в Сирии

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии «действительно закончилась». Об этом министр сообщил в интервью газете «Труд».

«Война в Сирии действительно закончилась. Страна постепенно возвращается к нормальной, мирной жизни», — заявил Лавров, добавив, что очаги напряженности сохраняются лишь на территориях, не подконтрольных сирийскому правительству — в провинции Идлиб и в районе восточного берега реки Евфрат.

Глава МИД назвал первоочередными задачами оказание гуманитарной помощи и поддержку политического процесса по урегулированию сирийского кризиса для стабилизации обстановки как в стране, так и во всем регионе.

Ранее в Минобороны России назвали фейком информацию об ударах российских самолетов в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб.



В сентябре российские военные доставили более 2 т гуманитарной помощи жителям города Нава в сирийской провинции Дераа. В конце июля телеканал Alikhbaria Syria сообщил, что израильская армия нанесла удар по расположенному в этой провинции району Тель-Хара.