Российские военные доставили более 2 т гумпомощи в провинцию Дераа

Российские военные доставили более 2 т гумпомощи в провинцию Дераа

Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии доставили более 2 т гуманитарной помощи жителям города Нава в провинции Дераа. Об этом сообщил ТАСС глава ЦПВС генерал-майор Алексей Бакин.

«Перед выездом в Наву мы встречались с местными органами власти и шейхами. Уточнили, где наиболее необходимо произвести выдачу гуманитарной помощи», — сказал он.

По его словам, в продуктовый набор входят мука, рис, консервы, сахар и чай. Кроме того, военные подарили школьникам наборы для первоклассников, а также футбольные мячи. В здании школы вели прием российские врачи.

В конце июля сирийский телеканал Alikhbaria Syria сообщал, что израильская армия нанесла удар по району Тель-Хара в провинции Дераа. По данным Reuters, в этом районе базируются военизированные формирования, поддерживаемые Ираном, а ранее он был форпостом российских войск.