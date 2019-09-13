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В правительстве заявили о невозможности отмены 8-часового рабочего дня

В России не планируется отменять восьмичасовой рабочий день в рамках процесса отмены нормативных актов советских времен. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Константин Чуйченко, передает ТАСС.

По словам вице-премьера, анонсированное премьер-министром России Дмитрием Медведевым прекращение действия устаревших нормативных актов СССР не сможет изменить продолжительность рабочего дня. Чуйченко напомнил, что восьмичасовой рабочий день установлен действующим Трудовым кодексом страны, регулирующим трудовой процесс и его продолжительность. Он также добавил, что подобные вопросы не являются прерогативой правительства.

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Медведев отправил нормативные акты СССР под «регуляторную гильотину»

11 сентября премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил принять меры по прекращению действия нормативных актов СССР и РСФСР до конца 2019 года в рамках «регуляторной гильотины». Чуйченко подтвердил, что в число подпавших под отмену вошел декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 1917 года о восьмичасовом рабочем дне.

В мае правительство представило проект контрольно-надзорного кодекса. Механизм «регуляторной гильотины» предусматривает анализ и пересмотр действующих нормативно-правовых актов. В середине августа Чуйченко сообщил, что переходный период планируется начать осенью.

Теги: правительство, рабочий день
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