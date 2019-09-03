Китай подал иск в ВТО против США из-за повышения пошлин

Китай подал иск в ВТО против США из-за повышения пошлин

Китай подал иск против США во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за введения новых пошлин на китайские товары. Об этом сообщается на сайте Министерства торговли КНР.

«В соответствии с правилами ВТО Китай будет твердо отстаивать свои законные права и интересы, решительно защищать многостороннюю торговую систему и порядок международной торговли», — говорится в сообщении.

С 1 сентября вступили в силу новые пошлины Вашингтона на китайские товары на общую сумму $300 млрд. Тарифы возросли на 15%.

В конце августа более 200 обувных компаний попросили президента США Дональда Трампа отменить новые пошлины, так как они обойдутся американским покупателям в дополнительные $4 млрд в год.