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Dollar General $180 (+16,27%) прогноз Barclays Capital к 29.08.20 Купить
Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
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Китай подал иск в ВТО против США из-за повышения пошлин

Китай подал иск против США во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за введения новых пошлин на китайские товары. Об этом сообщается на сайте Министерства торговли КНР.

«В соответствии с правилами ВТО Китай будет твердо отстаивать свои законные права и интересы, решительно защищать многостороннюю торговую систему и порядок международной торговли», — говорится в сообщении.

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С 1 сентября вступили в силу новые пошлины Вашингтона на китайские товары на общую сумму $300 млрд. Тарифы возросли на 15%.

В конце августа более 200 обувных компаний попросили президента США Дональда Трампа отменить новые пошлины, так как они обойдутся американским покупателям в дополнительные $4 млрд в год.

В начале сентября глава Ассоциации потребительских технологий Гари Шапиро заявила, что повышение тарифов Вашингтоном и Пекином с 2018 года стоило производителям бытовой электроники $10 млрд. По ее словам, в четвертом квартале текущего года новые пошлины обойдутся индустрии в $7.

Теги: вто, Китай, пошлины
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