Следователи назвали пролитый кофе причиной экстренной посадки самолета

Самолет A330 авиакомпании Condor, выполнявший рейс из немецкого Франкфурта в Канкун, совершил вынужденную посадку в Ирландии из-за того, что пилот пролил кофе на приборную панель. Об этом сообщают Sky News и BBC.

Уточняется, что инцидент произошел еще 6 февраля 2019 года. Однако его причина стала известна только сейчас, когда был подготовлен доклад отдела по расследованию летных происшествий министерства транспорта Великобритании.

По данным изданий, причиной посадки стало то, что 49-летний командир борта пролил кофе. Большая часть кофе попала на колени пилоту, однако остатки пролились на приборную панель. Из нее пошел дым, произошел частичный отказ панели.

На борту Airbus находились 326 пассажиров и 11 членов экипажа, никто из них не пострадал.