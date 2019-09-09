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Exxon Mobil $87 (+23,25%) прогноз Финам к 13.08.20 Купить
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Самолет «Аэрофлота» совершил вынужденную посадку из-за смерти пассажира

Рейс СУ1701 компании «Аэрофлот», следовавший из Владивостока в Москву, совершил внеплановую посадку в аэропорту Стригино Нижнего Новгорода, сообщила РБК помощник Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Майя Иванова.

Причиной посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров самолета.

«Во время полета пассажир 1956 года рождения почувствовал себя плохо. Командиром воздушного судна было принято решение посадить самолет в ближайший аэропорт для оказания скорой медицинской помощи», — сказала Иванова.

По данным прокуратуры, на момент прибытия реанимации пассажир скончался. Предварительной причиной смерти названа остановка сердца.

Вскоре рейс СУ 1701 вновь вылетел в столицу из аэропорта Нижнего Новгорода.

РБК направил запрос в пресс-центр компании «Аэрофлот».

В начале сентября самолет авиакомпании S7, направлявшийся из Хабаровска в Новосибирск, экстренно сел в аэропорту Нерюнгри в Якутии. Причиной стало плохое самочувствие одного из пассажиров. Его обследовали медики, и позже он смог продолжить полет.

Теги: Аэрофлот, экстренная посадка, новости РБК
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Самолет экстренно сел в Краснодаре из-за плохого самочувствия пассажира
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