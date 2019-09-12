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На севере Москвы нашли боеприпасы времен войны

Предметы, похожие на снаряды времен Великой Отечественной войны, были обнаружены на стройке в районе дома № 58 по Ленинградскому шоссе на севере Москвы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

«В ходе проведения земляных строительных работ обнаружены предметы с явными признаками коррозии, которые, предположительно, могут являться боеприпасами времен ВОВ. Данные предметы будут переданы в специализированную организацию для утилизации», — рассказали в главке.

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Как сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб города, на стройке нашли восемь артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны. По его словам, до ближайшего строения 250 м, место огорожено.

Источник агентства «Москва» в правоохранительных органах, напротив, заявил о шести предметах, похожих на артиллерийские снаряды. Собеседник агентства уточнил, что на территорию строительного котлована были вызваны саперы.

В мае на одной из строительных площадок на севере Москвы также нашли 25 артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны. Один из боеприпасов тогда обнаружили около дома № 60 на Ленинградском шоссе.

Теги: Москва, боеприпасы, снаряды, новости РБК
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