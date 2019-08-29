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ФосАгро ₽3 218,43 (+30,04%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Лента ₽265,65 (+20,97%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
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В брошенных со времен СССР скважинах обнаружили качественную нефть

В скважинах в Краснодарском крае, остающихся бесхозными со времен разработки в советское время, остаются запасы качественной нефти. Это следует из сообщения «Транснефти», поступившего в РБК.

Нефтяные пятна на реке Пшиш, как писало издание «Югополис», обнаружили 27 августа. Их источником оказались заброшенные скважины. «Ситуацию осложняет невозможность определить собственников скважин, в советское время принадлежавших «Грознефти». Анализ показал хорошее качество нефти — легкая, содержание серы 0,2%», — сообщили в «Транснефти».

Для предотвращения распространения нефти, утекающей из бесхозных скважин, на реке Пшиш установили боновые заграждения. Также вырыт специальный котлован — в него стекается нефть, которая сочится из скважин.

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Производственное объединение «Грознефть» было создано в 1920 году. В 1920–1930-е годы «Грознефть» вырабатывала большую часть нефти и нефтепродуктов в Советском Союзе.

Теги: запасы нефти, скважины, Краснодарский край, «Транснефть»
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