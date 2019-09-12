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Политика ,  
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В СК не увидели влияния санкций США на работу следователей из Сургута

Сотрудники следственных органов в Сургуте, упомянутые в заявлении Госдепартамента США, продолжают свою работу в управлении СК по Ханты-Мансийскому автономному округу. Об этом сообщили РБК в пресс-службе управления.

Ранее Вашингтон ввел санкции против руководителя следственного отдела по Сургуту Владимира Ермолаева и старшего следователя Степана Ткача. Сотрудников СК обвинили в причастности к пыткам семерых членов организации «Свидетели Иеговы» (признана в России экстремистской).

«Наложение санкций никаким образом не повлияло на их служебную деятельность», — отметили в управлении. Представитель ведомства добавил, что фигуранты уголовного дела, согласно заключениям судебно-медицинских и ситуационных экспертиз, не могли получить телесные повреждения в день проведения следственных действий.

«Достоверно установлено, что эти повреждения были получены спустя несколько дней после проведения следственных действий. При этом у нескольких заявителей, сообщивших о применении к ним насилия, судебно-медицинская экспертиза вообще не выявила никаких телесных повреждений», — отмечается в сообщении.

В управлении также добавили, что процессуальная проверка по поводу жалоб фигурантов уголовного дела продолжается, однако следствие считает, что их действия «направлены на дискредитацию правоохранительных органов».

Ранее замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявил, что Москва расширит ограничительные списки на въезд граждан США после введения санкций в отношении двух сотрудников Следственного комитета. По его словам, санкции США против россиян служат продолжением «провальной линии».

По данным Госдепа, сотрудники СК причастны к пыткам членов религиозной организации «Свидетели Иеговы». Двум силовикам, а также их ближайшим родственникам запретили въезд в США.

Теги: ХМАО, санкции, Госдепартамент США, новости РБК
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