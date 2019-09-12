В СК не увидели влияния санкций США на работу следователей из Сургута

В СК не увидели влияния санкций США на работу следователей из Сургута

Сотрудники следственных органов в Сургуте, упомянутые в заявлении Госдепартамента США, продолжают свою работу в управлении СК по Ханты-Мансийскому автономному округу. Об этом сообщили РБК в пресс-службе управления.

Ранее Вашингтон ввел санкции против руководителя следственного отдела по Сургуту Владимира Ермолаева и старшего следователя Степана Ткача. Сотрудников СК обвинили в причастности к пыткам семерых членов организации «Свидетели Иеговы» (признана в России экстремистской).

«Наложение санкций никаким образом не повлияло на их служебную деятельность», — отметили в управлении. Представитель ведомства добавил, что фигуранты уголовного дела, согласно заключениям судебно-медицинских и ситуационных экспертиз, не могли получить телесные повреждения в день проведения следственных действий.

«Достоверно установлено, что эти повреждения были получены спустя несколько дней после проведения следственных действий. При этом у нескольких заявителей, сообщивших о применении к ним насилия, судебно-медицинская экспертиза вообще не выявила никаких телесных повреждений», — отмечается в сообщении.

В управлении также добавили, что процессуальная проверка по поводу жалоб фигурантов уголовного дела продолжается, однако следствие считает, что их действия «направлены на дискредитацию правоохранительных органов».