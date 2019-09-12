Курс евро на Мосбирже впервые с начала августа опустился ниже 71 руб.

Курс евро на Мосбирже впервые с начала августа опустился ниже 71 руб.

Курс евро к рублю на Московской бирже снизился на 1,55% к уровню закрытия предыдущих торгов — до 70,97 руб. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара, в свою очередь, впервые с 13 августа опустился ниже отметки 65 руб. В ходе торгов биржевая стоимость валюты упала до 64,95 руб.

Накануне, 11 сентября, курс евро впервые с начала августа упал ниже 72 руб. В предыдущий раз дешевле этого значения евро опускался 2 августа, до 71,1125 руб.

Рубль укрепляется на фоне роста мировых цен на нефть. В ходе торгов в среду, 11 августа, стоимость барреля нефти Brent поднималась до $63,26, что на $0,88 выше уровня закрытия торгов во вторник.