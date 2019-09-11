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Курс евро впервые с начала августа упал ниже 72 руб.

Курс евро на Московской бирже впервые более чем за месяц опустился ниже отметки 72 руб., следует из данных биржи. В ходе торгов биржевая стоимость единой европейской валюты упала до 71,9375 руб., что на 33,75 коп. ниже уровня закрытия торгов во вторник. В предыдущий раз дешевле 72 руб. евро стоил 2 августа, тогда его курс опускался до 71,1125 руб.

Одновременно снижается и курс доллара. На минимуме его стоимость достигла отметки 65,315 руб., что на 10,5 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

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Мосбиржа приостановила сделки своп с зерном из-за краж из элеваторов

Рубль укрепляется на фоне роста мировых цен на нефть. В ходе торгов в среду стоимость барреля нефти Brent поднималась до $63,26, что на $0,88 выше уровня закрытия торгов во вторник.

К 14:30 мск курс евро на Московской бирже составлял 71,94 руб., курс доллара — 65,36 руб.

Теги: курсы валют
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