Метеоролог предупредил о похолодании в Москве на выходных

Метеоролог предупредил о похолодании в Москве на выходных

В выходные в столице ожидается похолодание до плюс 15–18 градусов, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, уже в эту пятницу, 13 сентября, жители Москвы почувствуют приближение холодного атмосферного фронта.

«Ближе к вечеру местами пройдут небольшие дожди, начнет усиливаться ветер, но пятница по-прежнему будет по-летнему теплой», — сказал он.

Днем в субботу, 14 сентября, ожидается температура на уровне плюс 16–18 градусов, ночью опустится до плюс 12–14 градусов. Погода будет облачная с прояснениями, пройдут кратковременные дожди. «Это соответствует климатической норме середины сентября», — объяснил Леус.

По словам синоптика, в воскресенье столичный регион окажется в тылу циклона. «Погода будет облачная с прояснениями, днем кратковременные дожди. Ночью — плюс 5–7 градусов, днем — плюс 16–17 градусов и по-прежнему ветрено», — рассказал эксперт.