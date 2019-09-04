В Пскове иномарка врезалась в автобусную остановку

В Пскове мужчина на Chevrolet Cruze въехал в автобусную остановку. Об этом сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Госавтоинспекции.

По данным ГАИ, ДТП произошло в 07:40. В областном УМВД уточнили, что водитель иномарки потерял сознание за рулем, его автомобиль пересек встречную полосу и столкнулся с остановкой на улице Леона Поземского.

В результате происшествия водитель Chevrolet Cruze 1952 года рождения погиб, его сын 1999 года рождения, который находился вместе с ним в автомобиле, не пострадал.

По словам очевидцев, всего на остановке находились десять человек, из них четыре женщины пострадали и были госпитализированы с различными травмами. Согласно информации группы «Дороги-60 Позывной «Псков» во «ВКонтакте», одна из них — пожилая женщина — с открытыми переломами находится в тяжелом состоянии в больнице.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.