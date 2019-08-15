Автомобиль врезался в остановку на Старой площади в Москве

Автомобиль врезался в остановку на Старой площади в Москве

Легковой автомобиль Skoda вылетел на остановку общественного транспорта в центре Москвы по адресу: Старая площадь, дом 2. Об этом сообщил РБК дежурный офицер московского ГИБДД.

ДТП произошло в четверг, 15 августа, в 17:15. По предварительной информации, в аварии пострадали водитель и два пассажира. В момент аварии на остановке никого не было, уточнили в ГИБДД. На месте происшествия работает полиция, устанавливаются все обстоятельства аварии.

Все пострадавшие в удовлетворительном состоянии доставлены в городские больницы, уточнили РБК в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы. «В настоящее время проводится полный комплекс лечебно-диагностических мероприятий, вся медицинская помощь оказывается в полном объеме. Угрозы для жизни нет», — говорится в сообщении ведомства.

4 августа легковой автомобиль врезался в отбойник при повороте на аэропорт Внуково на юго-западе Москвы, в результате чего погибли два человека. После аварии машина загорелась.