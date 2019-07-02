Экс-губернатора Сахалина этапировали обратно в южно-сахалинский СИЗО

Бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина вернули обратно в СИЗО Южно-Сахалинска из колонии строгого режима в Хабаровском крае. Об этом «РИА Новости» сообщил его адвокат Евгений Балабас.

«Мы не знаем, чем была вызвана недельная поездка Хорошавина в колонию строгого режима, а также его возвращение обратно на остров», — сказал Балабас.

Хорошавина этапировали в колонию строгого режима 26 июня, не известив об этом его адвокатов, по утверждению самих защитников. Региональный ФСИН отмечал, что с момента вступления приговора в силу прошло два месяца и по закону Хорошавина не могут больше держать в СИЗО.

Защитница Хорошавина Ольга Артюхова утверждала, что есть второе дело — о взятке — и бывший губернатор Сахалина сейчас знакомится с его материалами.