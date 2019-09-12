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Глава Минкомсвязи вынесет на госкомиссию вопрос о передаче частот для 5G

Глава Минкомсвязи Константин Носков заявил, что он готов поставить вопрос передачи частот 3,4-3,8 ГГц под сеть 5G на рассмотрение Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ). Об этом сообщает ТАСС.

«Я как председатель ГКРЧ готов буду поставить на рассмотрение вопрос о переиспользовании их для нужд 5G», — сказал Носков.

При этом он добавил, что обсуждение может произойти не на ближайшем заседании. Глава Минкомсвязи отметил, что решение по этой проблеме также нужно согласовать с военными. На вопрос о возможности изъятия частот Носков ответил, что постарается «обойтись без насилия».

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В начале сентября вице-премьер Юрий Борисов заявил, что выделение частот 3,4-3,8 ГГц под 5G угрожает работе спутниковой связи дня военных нужд. В мире этот диапазон наиболее часто используют для 5G, однако в России его применяют военные.

Борисов также назвал передачу этих частот нецелесообразным, так как в этом случае придется потратить большие средства на смену всей спутниковой группировки и диапазонов всех приемопередающих устройств. По его словам, для сети 5G нужно использовать более высокие диапазоны.

Теги: Минкомсвязи, 5G, частоты
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