Глава Минкомсвязи вынесет на госкомиссию вопрос о передаче частот для 5G

Глава Минкомсвязи вынесет на госкомиссию вопрос о передаче частот для 5G

Глава Минкомсвязи Константин Носков заявил, что он готов поставить вопрос передачи частот 3,4-3,8 ГГц под сеть 5G на рассмотрение Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ). Об этом сообщает ТАСС.

«Я как председатель ГКРЧ готов буду поставить на рассмотрение вопрос о переиспользовании их для нужд 5G», — сказал Носков.

При этом он добавил, что обсуждение может произойти не на ближайшем заседании. Глава Минкомсвязи отметил, что решение по этой проблеме также нужно согласовать с военными. На вопрос о возможности изъятия частот Носков ответил, что постарается «обойтись без насилия».

В начале сентября вице-премьер Юрий Борисов заявил, что выделение частот 3,4-3,8 ГГц под 5G угрожает работе спутниковой связи дня военных нужд. В мире этот диапазон наиболее часто используют для 5G, однако в России его применяют военные.