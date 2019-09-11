Apple снизила цены на старые модели iPhone в России

Американская компания Apple устроила распродажу старых смартфонов iPhone после презентации новых моделей. На российской версии официального сайта цены снизили на iPhone 8 и iPhone 8 Plus, а также другие гаджеты.

Согласно сайту магазина, цена на iPhone 8 и iPhone 8 Plus составляет от почти 40 тыс. и 45 тыс. соответственно. В 2017 году они стоили от почти 57 тыс. руб. и 65 тыс. руб.

Модель iPhone XR стоит около 50 тыс. руб. В начале продаж в 2018 году его цена начиналась от почти 65 тыс. руб.

10 сентября Apple представила три новые модели iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. У них есть широкоугольная камера и «ночной» режим съемки. iPhone 11 оснащена двумя основными камерами, а iPhone11 Pro — тремя, которые представляют собой телеобъектив, обычную и ультраширокую камеры.