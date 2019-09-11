СМИ сообщили о гибели российского туриста на Пхукете

Турист из России утонул в районе пляжа Карон на острове Пхукет в Таиланде. Об этом сообщает новостной интернет-портал Phuket News со ссылкой на представителя местной полиции.

По его словам, 60-летний мужчина отправился купаться в море и течение унесло его далеко от берега. Спасатели достали мужчину из воды, но врачи констатировали его смерть. Для определения точной причины смерти тело россиянина отправили в больницу.

Отмечается, что в местный отель, расположенный недалеко от пляжа, мужчина прибыл 8 сентября. Из страны он должен был выехать 20 сентября.

РБК направил запрос в посольство России в Королевстве Таиланд.