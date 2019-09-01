Общество , 01 сен, 18:45
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СМИ сообщили о гибели шестилетнего ребенка из России в США
Шестилетний россиянин утонул на пляже Гуд-Харбор в городе Глостер (штат Массачусетс, США), расположенном на побережье Атлантического океана. Об этом сообщает радиостанция CFFR.
Мальчик приехал в США из Москвы вместе с дедушкой. Происшествие случилось в минувшую субботу. Ребенка достали из воды в бессознательном состоянии и доставили в больницу Аддисона Гилберта в Глостере. Однако врачам не удалось спасти мальчика.
Точная причина смерти пока не установлена. Другие подробности трагедии не сообщаются.
РБК направил запрос в генконсульство России в Нью-Йорке.