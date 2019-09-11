Цена на нефть упала на 2,3% после слов Трампа

Цена на нефть упала на 2,3% после слов Трампа

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent понизилась до $60,99. Об этом свидетельствуют итоги торгов лондонской биржи ICE.

11 сентября цена на нефть обвалилась на 3% за 7 минут, понизившись с $62,32 за баррель в 18.40 мск до $60,64 в 18.47 мск.

Столь стремительное падение может быть связано с заявлением Дональда Трампа о вероятности смягчения санкций против Ирана. С апреля 2019 года в отношении Исламской Республики действует введенное США нефтяное эмбарго, в результате которого добыча нефти в стране снизилась до 40%.

10 сентября цена нефти марки Brent впервые с 1 августа поднялась выше $63.

