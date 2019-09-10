Цена нефти марки Brent с августа впервые достигла $63 за баррель

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в ноябре впервые с 1 августа поднялась выше $63. Об этом свидетельствуют итоги торгов лондонской биржи ICE.

Новой отметки в $63,12 за баррель цена на нефть достигла в 04:09, увеличившись таким образом на $0,16. К 9:22 ее стоимость снизилась до 62,79.

Цена нефти марки Brent 5 сентября впервые за август достигла $62 за баррель. Последний раз с такой ценой нефть торговалась лишь в начале месяца. Взлет стоимости фьючерсов связывали с увольнением министра энергетики Саудовской Аравии Халида Аль-Фалиха. Его место занял член королевской семьи, принц Абдулазиз.

Инвесторы посчитали, что такое решение приведет к ужесточению политики королевства в отношении нефтедобычи, а значит, цены на нефть будут расти. Как сообщало агентство Bloomberg, Аль-Фатиха уволили за то, что он не смог удержать цены на нефть на необходимом для Саудовской Аравии уровне. В качестве ориентира там называют $80 за баррель.

В середине августа агентство также сообщало, что санкции США против Ирана оказались выгодными для российских нефтяников, которые с ноября 2018 года по июль дополнительно смогли заработать $905 млн. Как отмечали аналитики, на спрос повлияло также решение OPEC+ по сокращению добычи. На этом фоне стоимость барреля российской Urals достигла максимальных показателей по отношению к Brent.