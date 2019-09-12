Mail.Ru Group запустит еще один мессенджер в дополнение к ICQ и «Там-Там»

Mail.Ru Group запустит еще один мессенджер в дополнение к ICQ и «Там-Там»

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Mail.Ru Group готовится запустить новый мессенджер для компаний — MyTeam. Об этом РБК рассказал представитель группы. По его словам, мессенджер должен помочь компаниям упростить рабочие процессы и предотвратить возможные утечки информации. В нем будут все основные функции: возможность создавать и блокировать аккаунты сотрудников; создавать групповые чаты и назначать администраторов; совершать аудио- и видеозвонки, в том числе в групповом режиме; обмениваться файлами любых типов и др.

Пользователям MyTeam будут доступны две версии: бесплатная, включающая стандартные функции (групповые чаты и каналы, аудио- и видеозвонки, чат-боты и т.д.), и расширенная с дополнительной технической поддержкой и другими возможностями. Кроме того, Mail.Ru Group создала специальное приложение для очень крупных компаний, позволяющее развернуть всю инфраструктуру на внутренних серверах клиента.

Как рассказал представитель Mail.Ru Group, она уже сделала предложение о внедрении мессенджера десяти компаниям из числа своих крупнейших b2b-клиентов, но детали не раскрыл. Сколько компания рассчитывает зарабатывать на новом направлении, он также не уточнил.