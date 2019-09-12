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Mail.Ru Group запустит еще один мессенджер в дополнение к ICQ и «Там-Там»
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Mail.Ru Group готовится запустить новый мессенджер для компаний — MyTeam. Об этом РБК рассказал представитель группы. По его словам, мессенджер должен помочь компаниям упростить рабочие процессы и предотвратить возможные утечки информации. В нем будут все основные функции: возможность создавать и блокировать аккаунты сотрудников; создавать групповые чаты и назначать администраторов; совершать аудио- и видеозвонки, в том числе в групповом режиме; обмениваться файлами любых типов и др.

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Пользователям MyTeam будут доступны две версии: бесплатная, включающая стандартные функции (групповые чаты и каналы, аудио- и видеозвонки, чат-боты и т.д.), и расширенная с дополнительной технической поддержкой и другими возможностями. Кроме того, Mail.Ru Group создала специальное приложение для очень крупных компаний, позволяющее развернуть всю инфраструктуру на внутренних серверах клиента.

Как рассказал представитель Mail.Ru Group, она уже сделала предложение о внедрении мессенджера десяти компаниям из числа своих крупнейших b2b-клиентов, но детали не раскрыл. Сколько компания рассчитывает зарабатывать на новом направлении, он также не уточнил.

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«Большинство мессенджеров, которые сейчас существуют на рынке, создавалось именно для личных переписок, однако затем в компаниях их стали использовать как рабочий инструмент. У современных пользователей зачастую сообщений по работе приходит не меньше, а даже больше, чем от родных и близких. Поддерживать эффективное общение с коллегами и легкие беседы с друзьями на одной и той же площадке может быть неудобно», — передала через пресс-службу вице-президент Mail.Ru Group Анна Артамонова.

Основными продуктами Mail.Ru Group являются одноименный почтовый сервис, социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», мессенджеры ICQ, «Агент» и «Там-Там».

Теги: Mail Ru Group, интернет-мессенджер
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