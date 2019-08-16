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Mail.Ru Group анонсировала запуск глобальной игровой платформы
MY.GAMES Store будет не просто магазином, но и площадкой для публикации разного рода игровых проектов
Фото: пресс-служба Mail.ru Group

Игровое направление Mail.Ru Group MY.GAMES сообщило о запуске глобальной платформы. В пресс-релизе компании, поступившем в РБК, указывается, что MY.GAMES Store стартует в четвертом квартале этого года.

Новая площадка позволит разработчикам и издателям публиковать на платформе как f2p-разработки, так и премиум-игры, а также предоставит пользователям большое разнообразие игр для ПК и набор разнообразных сервисов.

Издание DTF сообщает, что в магазине будет не только продукция MY.GAMES, но и проекты других разработчиков.

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Кроме того, указывается, что магазин будет связан с сервисом LootDog, с помощью которого игроки могут проводить обмен игровыми предметами за реальные деньги, а также с Donation Alerts — им пользуются стримеры для сбора донатов.

Как пояснил РБК руководитель MY.GAMES Store Родион Котельников, запуск собственной международной игровой платформы — это часть глобальной бизнес-стратегии, которая позволит компании укрепить позиции на западных рынках, а также в азиатском регионе, где MY.GAMES присутствует через партнерство с китайским разработчиком iDreamSky.

О создании MY.GAMES Mail.Ru Group объявила в конце мая этого года. Под этим брендом объединены все игровые проекты компании в России и за рубежом. Тогда же указывалось, что игровой бизнес приносит группе более трети выручки, а та оперировала десятками проектов, среди которых Warface и War Robots.

Авторы: Артем Филипенок, Евгения Баленко
Теги: Mail.Ru Group, игровой бизнес
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